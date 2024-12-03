Третьи в мире: казахстанцы поднялись в мировом рейтинге по фехтованию на шпаге
Фото: НОК РК
Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге вошла в топ-3 мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, такого результата команда из Казахстана достигла после успешного выступления на этапе Кубка мира среди юниоров в Гонконге.
Серебряные медали завоевали:
- Богдан Лукин;
- Георгий Тинников;
- Нуржан Абжанов;
- Кирилл Проходов.
Именно их достижения позволили нашей сборной занять третье место в мировом рейтинге.
Ранее в Министерстве туризма и спорта Казахстана сформировали анонс выступлений отечественных спортсменов с 2 по 8 декабря.
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