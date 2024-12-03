Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Третьи в мире: казахстанцы поднялись в мировом рейтинге по фехтованию на шпаге

Казахстанцы поднялись в мировом рейтинге по фехтованию на шпаге, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 08:58 Фото: НОК РК
Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге вошла в топ-3 мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, такого результата команда из Казахстана достигла после успешного выступления на этапе Кубка мира среди юниоров в Гонконге.

Серебряные медали завоевали:

  • Богдан Лукин;
  • Георгий Тинников;
  • Нуржан Абжанов;
  • Кирилл Проходов.

Именно их достижения позволили нашей сборной занять третье место в мировом рейтинге.

Ранее в Министерстве туризма и спорта Казахстана сформировали анонс выступлений отечественных спортсменов с 2 по 8 декабря.

Читайте также

Хоккей Травма Игрока
Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы
&quot;Аль-Наср&quot; впервые проиграл в азиатской Лиги чемпионов без Роналду
"Аль-Наср" впервые проиграл в азиатской Лиге чемпионов без Роналду
Футбол Кандидаты на Президенство
Официально объявлены первые шесть кандидатов на пост президента КФФ
Аксинья Титова
НОК РК Гонконг Сборная Казахстана 2024 год Рейтинги Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: