Третьи в мире: казахстанцы поднялись в мировом рейтинге по фехтованию на шпаге

Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге вошла в топ-3 мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, такого результата команда из Казахстана достигла после успешного выступления на этапе Кубка мира среди юниоров в Гонконге.

Серебряные медали завоевали:

Богдан Лукин;

Георгий Тинников;

Нуржан Абжанов;

Кирилл Проходов.

Именно их достижения позволили нашей сборной занять третье место в мировом рейтинге.

Ранее в Министерстве туризма и спорта Казахстана сформировали анонс выступлений отечественных спортсменов с 2 по 8 декабря.

