Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 9 августа

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9 августа 2024 года казахстанцы в очередной раз выступят на Олимпиаде в Париже. На этот раз они представят Казахстан в пяти видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Расписание их выступлений представлено ниже. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна". 12:00 Тхэквондо. Мужчины. Квалификация до 80 кг. Батырхан Толеугали – Исмаэль Кулибали (Мали) 14:30 Вольная борьба. Мужчины. Предварительные раунды до 125 кг. Юсуп Батырмурзаев 15:40 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Финал В Мария Бровкова, Руфина Искакова 16:20 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Финал В Сергей Токарницкий, Бекарыс Раматулла 16:40 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Финал В Сергей Емельянов 16:40 Современное пятиборье. Полуфинал. Мужчины Георгий Борода-Дудочкин 23:57 Легкая атлетика. Женщины. 10 000 м. Финал Дэйзи Джепкемей 8 августа лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завершила выступление в квалификации на

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