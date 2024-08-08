Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 9 августа
Фото: pexels
9 августа 2024 года казахстанцы в очередной раз выступят на Олимпиаде в Париже. На этот раз они представят Казахстан в пяти видах спорта, сообщает Zakon.kz.
Расписание их выступлений представлено ниже. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна".
- 12:00 Тхэквондо. Мужчины. Квалификация
до 80 кг. Батырхан Толеугали – Исмаэль Кулибали (Мали)
- 14:30 Вольная борьба. Мужчины. Предварительные раунды
до 125 кг. Юсуп Батырмурзаев
- 15:40 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Финал В
Мария Бровкова, Руфина Искакова
- 16:20 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Финал В
Сергей Токарницкий, Бекарыс Раматулла
- 16:40 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Финал В
Сергей Емельянов
- 16:40 Современное пятиборье. Полуфинал. Мужчины
Георгий Борода-Дудочкин
- 23:57 Легкая атлетика. Женщины. 10 000 м. Финал
Дэйзи Джепкемей8 августа лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завершила выступление в квалификации на Олимпиаде-2024. Она стала 13-й в своем виде спорта.
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