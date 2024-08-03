Узбекистан сравнялся с Казахстаном по количеству медалей на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде-2024 нашу страну представляют 80 атлетов, которые выступят в 25 видах спорта: боксе, дзюдо, борьбе, легкой атлетике, гребле, стрельбе. В данный момент у Казахстана три медали, и Узбекистан идет наравне с нами, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первый день соревнований в стрельбе сборная Казахстана завоевала "бронзу", а вечером дзюдоист Елдос Сметов выиграл "золото" в весе до 60 кг.

28 июля дзюдоист Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) принес в копилку Казахстана еще одну "бронзу".

29 июля, 30 июля и 31 июля и 1 августа наша команда наград не завоевала.

Всего у Казахстана три медали. Так совпало, что у Узбекистана тоже одно "золото" и две "бронзы".

Это можно проследить в постоянно обновляемой таблице Олимпиады.

Фото: sportarena.kz

Ранее стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 3 августа.