Узбекистан сравнялся с Казахстаном по количеству медалей на Олимпиаде в Париже
Фото: pixabay
На Олимпиаде-2024 нашу страну представляют 80 атлетов, которые выступят в 25 видах спорта: боксе, дзюдо, борьбе, легкой атлетике, гребле, стрельбе. В данный момент у Казахстана три медали, и Узбекистан идет наравне с нами, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в первый день соревнований в стрельбе сборная Казахстана завоевала "бронзу", а вечером дзюдоист Елдос Сметов выиграл "золото" в весе до 60 кг.
28 июля дзюдоист Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) принес в копилку Казахстана еще одну "бронзу".
29 июля, 30 июля и 31 июля и 1 августа наша команда наград не завоевала.
Всего у Казахстана три медали. Так совпало, что у Узбекистана тоже одно "золото" и две "бронзы".
Это можно проследить в постоянно обновляемой таблице Олимпиады.
Фото: sportarena.kz
Ранее стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 3 августа.
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