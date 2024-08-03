Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Узбекистан сравнялся с Казахстаном по количеству медалей на Олимпиаде в Париже

Медальная таблица Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 07:43 Фото: pixabay
На Олимпиаде-2024 нашу страну представляют 80 атлетов, которые выступят в 25 видах спорта: боксе, дзюдо, борьбе, легкой атлетике, гребле, стрельбе. В данный момент у Казахстана три медали, и Узбекистан идет наравне с нами, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первый день соревнований в стрельбе сборная Казахстана завоевала "бронзу", а вечером дзюдоист Елдос Сметов выиграл "золото" в весе до 60 кг.

28 июля дзюдоист Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) принес в копилку Казахстана еще одну "бронзу".

29 июля, 30 июля и 31 июля и 1 августа наша команда наград не завоевала.

Всего у Казахстана три медали. Так совпало, что у Узбекистана тоже одно "золото" и две "бронзы".

Это можно проследить в постоянно обновляемой таблице Олимпиады.

Медальная таблица Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 07:43

Фото: sportarena.kz

Ранее стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 3 августа.

Читайте также

Футбол Полуфинал Париж-2024
Франция спустя 40 лет сыграет в полуфинале футбольного турнира Олимпиады
Олимпиада-2024 в Париже
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 3 августа
Итоги Олимпиады-2024
Олимпиада-2024: подведены итоги седьмого дня соревнований
Аксинья Титова
Париж-2024 Казахстан Узбекистан 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: