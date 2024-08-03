Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Команда Казахстана по дзюдо не вышла в четвертьфинал Олимпийских игр

Абиба Абужакынова, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 13:56 Фото: НОК РК
Казахстанским дзюдоистам не удалось выйти в четвертьфинал командного первенства Олимпиады. Туда их 3 августа 2024 года не пустили соперники из Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Латиноамериканские мастера татами отдали нашим спортсменам лишь две схватки из шести, уточняет Sportarena.kz.

Результаты этого противостояния:

  • 57 кг. Абиба Абужакынова – Рафаэла Сильва – поражение ("иппон");
  • 73 кг. Данияр Шамшаев – Даниэль Карнин – победа ("иппон");
  • 70 кг. Эсмигуль Куюлова – Кетлейн Куадрос – поражение (два "вазари");
  • 90 кг. Абылайхан Жубаназар – Рафаэль Мачедо – победа ("иппон");
  • + 70 кг. Камила Берликаш – Беатрис Соуза – поражение ("вазари");
  • + 90 кг. Нурлыхан Шархан – Леонардо Гонсалвеш – поражение ("иппон").

Стоит отметить, что в предварительной заявке нашей сборной находились герои главного старта четырехлетия – Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев, однако в финальную оба так и не попали.

Таким образом, казахстанские дзюдоисты окончательно завершили свое выступление на ОИ-2024. Там они добились лучшего результата в своей истории.

Ранее стало известно, что Узбекистан сравнялся с Казахстаном по количеству медалей на Олимпиаде в Париже.

Читайте также

Футбол Переход Рома
Лучший снайпер Ла Лиги Довбик перешел в итальянскую "Рому"
Футбол Полуфинал Париж-2024
Франция спустя 40 лет сыграет в полуфинале футбольного турнира Олимпиады
Медальная таблица Олимпиады-2024
Узбекистан сравнялся с Казахстаном по количеству медалей на Олимпиаде в Париже
Андрей Дюсупов
Париж-2024 Казахстан 2024 год Дзюдо Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: