Команда Казахстана по дзюдо не вышла в четвертьфинал Олимпийских игр

Казахстанским дзюдоистам не удалось выйти в четвертьфинал командного первенства Олимпиады. Туда их 3 августа 2024 года не пустили соперники из Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Латиноамериканские мастера татами отдали нашим спортсменам лишь две схватки из шести, уточняет Sportarena.kz.

Результаты этого противостояния:

57 кг. Абиба Абужакынова – Рафаэла Сильва – поражение ("иппон");

73 кг. Данияр Шамшаев – Даниэль Карнин – победа ("иппон");

70 кг. Эсмигуль Куюлова – Кетлейн Куадрос – поражение (два "вазари");

90 кг. Абылайхан Жубаназар – Рафаэль Мачедо – победа ("иппон");

+ 70 кг. Камила Берликаш – Беатрис Соуза – поражение ("вазари");

+ 90 кг. Нурлыхан Шархан – Леонардо Гонсалвеш – поражение ("иппон").

Стоит отметить, что в предварительной заявке нашей сборной находились герои главного старта четырехлетия – Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев, однако в финальную оба так и не попали.

Таким образом, казахстанские дзюдоисты окончательно завершили свое выступление на ОИ-2024. Там они добились лучшего результата в своей истории.

Ранее стало известно, что Узбекистан сравнялся с Казахстаном по количеству медалей на Олимпиаде в Париже.