Что известно о завоевавшем "серебро" в Париже Наримане Курбанове

В истории спортивной гимнастики Казахстана до 3 августа 2024 года не было атлета, имеющего награду Олимпийских игр. Теперь такой человек есть. Им стал Нариман Курбанов, сообщает Zakon.kz.

Издание sportarena.kz опубликовало информацию о том, что известно об историческом серебряном призере в спортивной гимнастике.

В этом виде спорта Нариман с шести лет – туда его привел отец, который в прошлом известный спортсмен и тренер. СМИ отмечает, что долгое время у Курбанова-младшего дела не складывались. Даже на первые соревнования он ездил за счет спонсорских средств.

"Многие не верили в мой спортивный потенциал и часто говорили отцу, что из меня ничего не выйдет. Никогда не думал, что стану чемпионом этапа Кубка мира в Мельбурне. На турнире один из наших лучших спортсменов – Милад Карими – получил серьезную травму, и внимание тренеров было на мне. Наверное, я никогда не забуду тот миг. Я был очень взволнован. Но надо отметить, что я исполнил свои упражнения на высоком уровне. Тот факт, что я опередил даже опытного японского спортсмена, который был чемпионом Универсиады, придал мне силы", – ранее рассказывал Нариман пресс-службе НОК РК.

В 2017 году на чемпионате мира в Монреале он исполнил на коне уникальный элемент, который был официально назван в его честь – The Kurbanov.

В мае этого года в Ташкенте спортсмен стал чемпионом Азии в упражнении на коне. В квалификации гимнасту удалось поставить новый рекорд в оценке за выступление – 15.666. В мире до этого никто никогда столько баллов не набирал.

Еще год назад Нариман заявлял, что его цель – бороться за "золото".

3 августа казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место. Как отреагировали близкие Наримана Курбанова на его победу в Париже, можно узнать здесь.

