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Алматы примет матч "Ордабасы" в Лиге конференций УЕФА

Футбол Игра Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 18:43 Фото: Instagram/fc__ordabasy
8 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Ордабасы" из Шымкента и армянским клубом "Пюник". Этот поединок пройдет на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион Казахстана по футболу пошел на такой шаг по причине того, что их родная арена имени Хаджимукана Мунайтпасова не соответствует требованиям матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

В связи с этим "Ордабасы" ближайшие еврокубковые матчи нынешнего сезона не может принимать в Шымкенте.

Немного схожая ситуация случилась несколько дней назад у столичной "Астаны", которая из-за ремонта домашнего стадиона вынуждена играть еврокубковые встречи на Центральном стадионе Алматы.

1 августа команда Григория Бабаяна с трудом пробилась в третий раунд квалификаций Лиги конференций, где теперь сыграет против румынского коллектива "Корвинул".

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