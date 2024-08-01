"Астана" с трудом пробилась в третий раунд квалификаций Лиги конференций

1 августа на центральном стадионе Алматы прошел ответный поединок второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, где казахстанский футбольный клуб "Астана" обыграл команду "Милсами" из Молдовы со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому результату "астанчане" сумели выйти в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Победный мяч в составе хозяев поля на 49-ой минуте второго тайма забил капитан столичного коллектива Марин Томасов.

Немного спустя подопечные Григория Бабаяна получили небольшое преимущество в виде удаления игрока "Милсами" Име Ндона.

Но футболисты столичной дружины не смогли воспользоваться территориальным преимуществом, и счет 1:0 остался без изменения до финального свистка.

В первой игре, которая прошла на поле соперника, "Астана" упустила победу на последних минутах – 1:1.

Теперь "астанчане" в третьем раунде квалификационного турнира Лиги конференций встретится с проигравшим в паре "Корвинул" (Румыния) – "Риека" (Хорватия), которые сражаются за место в Лиге Европы.

