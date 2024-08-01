"Астана" с трудом пробилась в третий раунд квалификаций Лиги конференций
Благодаря этому результату "астанчане" сумели выйти в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Победный мяч в составе хозяев поля на 49-ой минуте второго тайма забил капитан столичного коллектива Марин Томасов.
Немного спустя подопечные Григория Бабаяна получили небольшое преимущество в виде удаления игрока "Милсами" Име Ндона.
Но футболисты столичной дружины не смогли воспользоваться территориальным преимуществом, и счет 1:0 остался без изменения до финального свистка.
В первой игре, которая прошла на поле соперника, "Астана" упустила победу на последних минутах – 1:1.
Теперь "астанчане" в третьем раунде квалификационного турнира Лиги конференций встретится с проигравшим в паре "Корвинул" (Румыния) – "Риека" (Хорватия), которые сражаются за место в Лиге Европы.