Шымкентский "Ордабасы" уступил армянскому "Пюнику" в домашнем матче Лиги конференций
Фото: Instagram/fc__ordabasy
Чемпион Казахстана прошлого сезона "Ордабасы" из Шымкента 8 августа провел домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против армянского "Пюника", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, игра состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.
Автором победного мяча стал форвард "Пюника" Юсуф Отубанджо.
Ответный матч между "Пюником" и "Ордабасы" пройдет 15 августа в Ереване.
Ранее шымкентский "Ордабасы" в серии пенальти одолел "Дифферданж" из Люксембурга.
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