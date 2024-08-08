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Шымкентский "Ордабасы" уступил армянскому "Пюнику" в домашнем матче Лиги конференций

Шымкентский &quot;Ордабасы&quot; уступил армянскому &quot;Пюнику&quot; в домашнем матче Лиги конференций, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 22:09 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Чемпион Казахстана прошлого сезона "Ордабасы" из Шымкента 8 августа провел домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против армянского "Пюника", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором победного мяча стал форвард "Пюника" Юсуф Отубанджо. 

Ответный матч между "Пюником" и "Ордабасы" пройдет 15 августа в Ереване.

Ранее шымкентский "Ордабасы" в серии пенальти одолел "Дифферданж" из Люксембурга. 

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