Призер Олимпиады Нурбек Оралбай раскрыл свое семейное положение

Казахстанский боксер, серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай стал гостем программы "Түнгі студия", где рассказал ведущим о своем семейном положении, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя долгожданного гостя, ведущий Нурлан Коянбаев отметил, что зрители в ожидании Нурбека Оралбая три дня приходили на съемки шоу. У боксера спросили, отвечает ли он девушкам, пишущим в direct Instagram.

"Да, но невозможно ответить всем... Айбек (брат-близнец. – Прим. ред.) женат, есть ребенок. Я – холост", – ответил Оралбай.

По словам Нурбека, если бы он стал чемпионом Олимпиады, то немножко отдохнул бы. Но из-за того, что боксер выиграл "серебро" в Париже, он будет заниматься усерднее.

Полный выпуск шоу можно будет посмотреть сегодня, 21 сентября 2024 года, в 21:00 на телеканале Jibek Joly.

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Ранее гостем шоу стал завоевавший для Казахстана историческое "золото" Олимпиады-2024 дзюдоист Елдос Сметов, который впервые рассказал о трудных временах из детства. Неожиданное признание олимпийского чемпиона довело до слез Нурлана Коянбаева.