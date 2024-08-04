Нариман Курбанов огорчил своих поклонниц

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов огорчил поклонниц своим заявлением, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, слова казахстанского гимнаста стали неожиданностью для многих его поклонниц, но обрадовали девушку спортсмена. Курбанов заявил о своем намерении жениться.



"Меня девушка уже заждалась, конечно, Аида. Я ей уже три года обещаю: вот Олимпийские игры пройдут, дотерпи до Олимпийских игр и все будет". Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов

Невеста серебряного олимпийского медалиста Наримана Курбанова узнала о его намерении незамедлительно жениться вместе со всеми подписчиками аккаунта Zakon.kz. "Та самая Аида" – известная казахстанская спортивная гимнастка Аида Бауыржанова. Она чемпионка Исламских игр солидарности 2021 года в вольных упражнениях.

3 августа казахстанский гимнаст Нариман Курбанов принес нашей стране историческую серебряную медаль ХХХIII летних Олимпийских игр-2024 в Париже.