Призеров Олимпиады торжественно встретили в аэропорту Алматы

Утром 7 августа в аэропорту Алматы встретили казахстанских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Спортсменов ждали родные и близкие, болельщики и журналисты.

Фото: РСК Алматы

На Родину вернулись Нариман Курбанов (серебряный призер, он взял первую в истории Казахстана медаль по спортивной гимнастике), а также Александра Ле и Ислам Сатпаев ("бронза" в соревнованиях среди смешанных команд по пулевой стрельбе).

Фото: РСК Алматы

Кроме того, вернулись из Парижа: гимнаст Милад Карими, занявший пятое место, и тренеры казахстанской сборной по пулевой стрельбе и спортивной гимнастике.

Фото: РСК Алматы

Фото: РСК Алматы

Фото: РСК Алматы

Отметим, что сегодня, 7 августа, казахстанские атлеты выступят на Олимпиаде в Париже в четырех дисциплинах.