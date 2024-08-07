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Призеров Олимпиады торжественно встретили в аэропорту Алматы

Призеров Олимпиады встретили в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:35 Фото: РСК Алматы
Утром 7 августа в аэропорту Алматы встретили казахстанских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Спортсменов ждали родные и близкие, болельщики и журналисты.

призеров Олимпиады встретили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:35

Фото: РСК Алматы

На Родину вернулись Нариман Курбанов (серебряный призер, он взял первую в истории Казахстана медаль по спортивной гимнастике), а также Александра Ле и Ислам Сатпаев ("бронза" в соревнованиях среди смешанных команд по пулевой стрельбе).

призеров Олимпиады встретили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:35

Фото: РСК Алматы

Кроме того, вернулись из Парижа: гимнаст Милад Карими, занявший пятое место, и тренеры казахстанской сборной по пулевой стрельбе и спортивной гимнастике.

призеров Олимпиады встретили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:35

Фото: РСК Алматы

призеров Олимпиады встретили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:35

Фото: РСК Алматы

призеров Олимпиады встретили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:35

Фото: РСК Алматы

Отметим, что сегодня, 7 августа, казахстанские атлеты выступят на Олимпиаде в Париже в четырех дисциплинах.

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