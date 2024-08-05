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Париж-2024: Почему самую красивую спортсменку выгнали из олимпийской деревни

Париж-2024 Покидает Деревню, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:09 Фото: Instagram/luanalonsom
Парагвайская пловчиха Луану Алонсо вынуждена покинуть олимпийскую деревню в Париже. Такое решение приняли представители НОК Парагвая за то, что спортсменка не ночевала на территории, которая специально отведена для атлетов, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, немного ранее Алонсо, после поражения в квалификационном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем, известила о завершении карьеры.

Отметим, что многие журналисты и болельщики назвали спортсменку из Парагвая самой красивой на Олимпиаде-2024.

Париж Уход из Деревни, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:09

Фото: Instagram/luanalonsom

Поступок Луаны не понравился руководителям НОК Парагвая, которые объявили, что она должна покинуть деревню Игр-2024. При этом было заявлено, что Алонсо своим примером создала неподобающую атмосферу внутри парагвайской сборной.

После инцидента пловчиха улетела в США, где она в последние годы проживает и учится в университете. 

Между тем американские спортсмены, которые лидировали утром 5 августа, снова отдали пальму первенства по высшим медалям представителям Китая. США (19) отстает теперь на два "золота" от Китая (21).

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