Париж-2024: Почему самую красивую спортсменку выгнали из олимпийской деревни
По информации Marca, немного ранее Алонсо, после поражения в квалификационном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем, известила о завершении карьеры.
Отметим, что многие журналисты и болельщики назвали спортсменку из Парагвая самой красивой на Олимпиаде-2024.
Фото: Instagram/luanalonsom
Поступок Луаны не понравился руководителям НОК Парагвая, которые объявили, что она должна покинуть деревню Игр-2024. При этом было заявлено, что Алонсо своим примером создала неподобающую атмосферу внутри парагвайской сборной.
После инцидента пловчиха улетела в США, где она в последние годы проживает и учится в университете.
Между тем американские спортсмены, которые лидировали утром 5 августа, снова отдали пальму первенства по высшим медалям представителям Китая. США (19) отстает теперь на два "золота" от Китая (21).