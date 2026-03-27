Роналду восстановился и провел первую тренировку при сильном дожде

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду вернулся в расположение своего клуба "Аль-Наср". Форвард из-за небольшой травмы проходил курс лечения в Испании, сообщает Zakon.kz.

Накануне 41-летний нападающий после некоторого отсутствия присоединился к своим коллегам. Капитан "Аль-Насра" провел первую тренировку на базе клуба, несмотря на проливной дождь.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду сыграл 22 матча, где забил 21 гол. А его команда ныне является лидером турнирной таблицы с активом в 67 очков.

Также стоит упомянуть, что "Аль-Наср" проходит великолепный победный путь. Подопечные Жорже Жезуша выиграли 14 последних матча, два из которых – в Лиге чемпионов Азии.

3 апреля "Рыцари Недждада" домашним поединком против "Аль-Нажмы" возобновляют игры местного чемпионата.

Месяц назад Роналду оформил дубль и вывел "Аль-Наср" на вершину таблицы саудовской Суперлиги.