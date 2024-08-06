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Из-за ужина израильская пловчиха не попала на финальный заплыв Олимпиады

МОК, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 07:50 Фото: pixabay
20-летняя Анастасия Горбенко из сборной Израиля не попала 5 августа на финальный заплыв Олимпиады из-за того, что пошла на организованный МОК ужин, сообщает Zakon.kz.

Горбенко стала первой из запасных участниц и должна была выйти на дистанцию 200 метров комплексным плаванием в случае, если отобравшаяся в финал спортсменка не сможет принять старт. Так и вышло, потому что австралийка Элла Рэмзи снялась по состоянию здоровья. Об этом пишет израильское издание Ynetnews.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 07:50

Заплыв Горбенко от 1 августа, фото: Х/FollowTeamISR

Заплыв был назначен на 21:08. Горбенко поинтересовалась, будет ли она принимать в нем участие и стоит ли ей, согласно правилам, отнести в комнату ожидания экипировку. Должностные лица заверили, что в этом нет необходимости.

Уверенная, что в финале ей не предстоит выступать, Анастасия Горбенко стала собираться на организованный МОК ужин, который был назначен на 21:30, но за 25 минут до начала соревнования израильская делегация получила звонок. Представителям спортсменки сказали, что ее ждут на старте.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 07:50

Фото: Instagram/GalG_IL

Однако должностные лица сборной ответили, что Горбенко не будет участвовать в заплыве, так как ее слишком поздно вызвали. Спортсменка была в ярости из-за упущенной возможности. При этом следующая за ней пловчиха из резерва тоже не успела прийти вовремя. В результате в заплыве принимали участие семь человек вместо восьми.

В этот же день алжирка Иман Хелиф призвала мировую общественность соблюдать олимпийские принципы и воздерживаться от издевательств над спортсменами.

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