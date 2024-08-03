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Франция спустя 40 лет сыграет в полуфинале футбольного турнира Олимпиады

Футбол Полуфинал Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 08:29 Фото: Instagram/equipedefrance
В ночь на 3 августа завершились матчи стадии четвертьфинала футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже. И по их итогам хозяева соревнований вышли в полуфинал этих соревнований, впервые с 1984 года, сообщает Zakon.kz.

Как информирует сайт МОК, подопечные Тьери Анри на пути к полуфиналу Олимпиады-2024 переиграли Аргентину со счетом 1:0. Далее хозяевам турнира светит уже финал при условии, если они будут сильнее футболистов Египта.

Тем самым французы впервые за последние 40 лет сыграют в 1/2 финала Олимпийских игр. Стоит отметить, что в 1984 году сборная Франции стала победителем Олимпиады, победив в решающем матче Бразилию – 2:0. 


Возвращаясь к нынешнему олимпийскому турниру, нужно подчеркнуть вторую полуфинальную пару, где встретятся Испания и Марокко.

Накануне марокканцы разгромили США (4:0) в 1/4 финала, а Испания не имела проблем с Японией (3:0). 

Полуфиналы Олимпиады-2024 состоятся 5 августа. 

Тем временем сборная Казахстана гарантировала себе еще одну медаль с Игр в Париже. Нурбек Оралбай вышел в полуфинал боксерского турнира и как минимум завоюет бронзовую награду.

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