Франция спустя 40 лет сыграет в полуфинале футбольного турнира Олимпиады
Как информирует сайт МОК, подопечные Тьери Анри на пути к полуфиналу Олимпиады-2024 переиграли Аргентину со счетом 1:0. Далее хозяевам турнира светит уже финал при условии, если они будут сильнее футболистов Египта.
Тем самым французы впервые за последние 40 лет сыграют в 1/2 финала Олимпийских игр. Стоит отметить, что в 1984 году сборная Франции стала победителем Олимпиады, победив в решающем матче Бразилию – 2:0.
Возвращаясь к нынешнему олимпийскому турниру, нужно подчеркнуть вторую полуфинальную пару, где встретятся Испания и Марокко.
Накануне марокканцы разгромили США (4:0) в 1/4 финала, а Испания не имела проблем с Японией (3:0).
Полуфиналы Олимпиады-2024 состоятся 5 августа.
Тем временем сборная Казахстана гарантировала себе еще одну медаль с Игр в Париже. Нурбек Оралбай вышел в полуфинал боксерского турнира и как минимум завоюет бронзовую награду.