Титулованной легкоатлетке вернули "серебро" Олимпиады-2024 спустя сутки
Африканка завоевала свой приз 5 августа, когда бежала в финальном забеге на 5 тыс. метров. Однако немного позже ее дисквалифицировали за создание помехи конкурентке, передает официальный сайт МОК.
Из-за этого серебряная награда досталась голландке Сифан Хассан, а "бронзу" вручили Наде Баттоклетти (Италия).
По завершении этих состязаний представители Кении подали апелляцию на разрешение спорной ситуации. Итогом этих разборок стало то, что судьи приняли решение вернуть медаль кенийской спортсменке.
30-летняя Фейт Кипьегон является олимпийской чемпионкой 2016 и 2021 годов на дистанции 1500 метров.
Здесь стоит подчеркнуть, что судьи на нынешней Олимпиаде не впервые благосклонно относятся к атлетам. Днем ранее американская гимнастка Джордан Чайлз сумела вернуть свою "бронзу" за выступления в вольных упражнениях.