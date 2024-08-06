Титулованной легкоатлетке вернули "серебро" Олимпиады-2024 спустя сутки

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, кенийская бегунья Фейт Кипьегон все-таки награждена серебряной медалью Олимпийских игр в Париже. Это произошло после апелляции на соревнованиях, которые состоялись 5 августа, сообщает Zakon.kz.

Африканка завоевала свой приз 5 августа, когда бежала в финальном забеге на 5 тыс. метров. Однако немного позже ее дисквалифицировали за создание помехи конкурентке, передает официальный сайт МОК.

Из-за этого серебряная награда досталась голландке Сифан Хассан, а "бронзу" вручили Наде Баттоклетти (Италия).

По завершении этих состязаний представители Кении подали апелляцию на разрешение спорной ситуации. Итогом этих разборок стало то, что судьи приняли решение вернуть медаль кенийской спортсменке.

30-летняя Фейт Кипьегон является олимпийской чемпионкой 2016 и 2021 годов на дистанции 1500 метров.

Здесь стоит подчеркнуть, что судьи на нынешней Олимпиаде не впервые благосклонно относятся к атлетам. Днем ранее американская гимнастка Джордан Чайлз сумела вернуть свою "бронзу" за выступления в вольных упражнениях.