Ставший звездой стрелок из Турции объяснил свою одежду на Олимпиаде

51-летний Юсуф Дикеч из Турции, который стал звездой на Олимпиаде в Париже, объяснил, почему он вышел на соревнования в свободной форме, а также высказался о казахстанских спортсменах, сообщает Zakon.kz.

По словам стрелка, в специальной экипировке ему неудобно.

"Стрельба – это спорт, где ты себя должен чувствовать комфортно и сконцентрированным. И из-за того, что в такой экипировке я себя чувствую немного странно, я не ношу ее", – рассказал он в интервью журналисту телеканала Jibek Joly.

Стрельбой Юсуф Дикеч занимается 24 года.

"Раньше я не был популярным. Но после Олимпиады я не могу спокойно пройти по улицам. Люди останавливаются, поздравляют и хотят со мной сфотографироваться. К тому же, популярность пришла не только в Турции, но и во всем мире. Они мне пишут, в соцсетях отмечают. И это прекрасное чувство", – поделился спортсмен.

Он отметил, что этого его пятая по счету Олимпиада. А медаль – первая. И дальше он высказался о казахстанских стрелках.

"Я хорошо знаю казахстанских спортсменов, разве можно их не знать. Я соревновался с ними. Мы общаемся с казахстанскими стрелками. Чтобы достичь каких-либо результатов на Олимпиаде, надо усердно работать и трудиться. И я верю, что казахстанские стрелки добьются хороших результатов в будущем. Труд всегда приносит плоды, как в моем случае: 24 года тренировок, пятая Олимпиада и первая медаль", – сказал спортсмен.

Он планирует участвовать в следующей Олимпиаде и настроен на "золото".

"Передаю большой привет из Турции всему народу Казахстана", – обратился в заключение Юсуф Дикеч.

@jj.kz Эксклюзив💥 🇹🇷Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, ставший звездой сети после Олимпийских игр по стрельбе, дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту Кунсае Курмет. Юсуф рассказал, что занимается стрельбой уже 24 года. Олимпиада в Париже стала для него пятой, и только теперь он завоевал свою первую медаль. Кроме того, он поделился планами на будущее. ♬ оригинальный звук — JIBEK JOLY TV

Турецкий спортсмен стал героем Сети после выступления 30 июля 2024 года на Олимпиаде на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. Причиной славы стала его непосредственность: Дикеч отказался от использования специализированной экипировки, выступил в обычных очках и не стал использовать шумоизолирующие наушники. Кроме того, во время стрельбы он засунул свободную руку в карман, а его футболку пользователи сочли помятой.