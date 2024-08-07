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"Реал" одержал первую победу в ходе подготовки к новому сезону

Футбол Победа Челси, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 14:04 Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты мадридский "Реал" утром 7 августа завершил свой предсезонный тур по США победой над английским "Челси", сообщает Zakon.kz.

Товарищеский поединок между "сливочными" и "аристократами", который прошел в американском городе Шарлотт, завершился успехом королевского клуба со счетом 2:1.

"Мне понравился темп игры, в атакующем плане сыграли хорошо. У нас ощущение, что команда справляется хорошо. Игроки, кто начал предсезонку 15 июля, выглядят неплохо. Завтра вернутся те, кого не было ранее, и 9 августа все начнем подготовку к матчу с "Аталантой". Пора думать о Суперкубке".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

В матче с "лондонцами" у "Галактикос" отличились Васкес и Браим Диас.

 

Помимо "Реала" ряд топовых европейских клубов сейчас находятся за океаном, где проводят товарищеские игры в преддверии нового сезона.


Здесь отмечаем матч "Барселоны", которая эти утром сыграла вничью 2:2 с итальянским "Миланом". По ходу поединка "каталонцы" проигрывали с разницей в два мяча, но отыгрались благодаря дублю поляка Роберта Левандовски.

Мадридский "Реал" открыл подготовку к новому сезону 1 августа поражением от "Милана" (0:1). Затем подопечные Карло Анчелотти уступили "Барселоне" (1:2).

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