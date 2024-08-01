Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Реал" начал подготовку к новому сезону поражением от "Милана"

Футбол Матч Товарищеский, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:24 Фото: Instagram/realmadrid
Рано утром 1 августа самый титулованный клуб планеты, мадридский "Реал" начал предсезонную подготовку, в ходе которой провел товарищеский матч в рамках тура по США. На стадионе в Чикаго "сливочные" проиграли итальянскому "Милану" со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

После выставочного матча на пресс-конференции выступил главный тренер "Реала", итальянский специалист – Карло Анчелотти, который высказался о ходе подготовки к предстоящему сезону.

"Если честно, я не особо переживаю. У нас отличный состав на всех позициях, пришел фантастический Мбаппе. У нас не так много времени на подготовку к первым матчам, но игроки вернутся в хорошей форме. У них есть программа, которая начинается за 15 дней до их возвращения. Самое важное – это отдых. Беспокоит отсутствие Крооса, но у нас есть игроки, чтобы заменить его". Карло Анчелотти

В товарищеской игре против "Россонери" в майке королевского клуба дебютировал бразильский талант – Эндрик, которому неделю назад исполнилось 18 лет. 

"Реал", "Милан", "Барселона", "Челси" и "Манчестер Сити" стали участниками предсезонного турнира Soccer Champions Tour 2024, который в эти дни проходит в шести американских городах.

Следующий матч у "Галактикос" запланирован на 3 августа с "Барселоной" на "Метлайф-стэдиум" в Нью-Джерси.

Команда Анчелотти прилетела за океан без звездного новичка, француза Килиана Мбаппе. Форварду дали время для отдыха и восстановления после травмы носа. 

Читайте также

Стрельба Без Финала Париж-2024
Париж-2024: Александра Ле остановилась в паре шагов от финала
Дзюдо Поражение Париж
Париж-2024: Казахстанский дзюдоист проиграл чемпиону мира в 1/8 финала
Футбол Лига Чемпионов 3 раунд
Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
Куандык Шынасилов
Барселона ФК Манчестер сити Анчелотти Карло Мбаппе Килиан Милан ФК ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: