"Реал" начал подготовку к новому сезону поражением от "Милана"

Рано утром 1 августа самый титулованный клуб планеты, мадридский "Реал" начал предсезонную подготовку, в ходе которой провел товарищеский матч в рамках тура по США. На стадионе в Чикаго "сливочные" проиграли итальянскому "Милану" со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

После выставочного матча на пресс-конференции выступил главный тренер "Реала", итальянский специалист – Карло Анчелотти, который высказался о ходе подготовки к предстоящему сезону.

"Если честно, я не особо переживаю. У нас отличный состав на всех позициях, пришел фантастический Мбаппе. У нас не так много времени на подготовку к первым матчам, но игроки вернутся в хорошей форме. У них есть программа, которая начинается за 15 дней до их возвращения. Самое важное – это отдых. Беспокоит отсутствие Крооса, но у нас есть игроки, чтобы заменить его". Карло Анчелотти

В товарищеской игре против "Россонери" в майке королевского клуба дебютировал бразильский талант – Эндрик, которому неделю назад исполнилось 18 лет.

"Реал", "Милан", "Барселона", "Челси" и "Манчестер Сити" стали участниками предсезонного турнира Soccer Champions Tour 2024, который в эти дни проходит в шести американских городах.

Следующий матч у "Галактикос" запланирован на 3 августа с "Барселоной" на "Метлайф-стэдиум" в Нью-Джерси.

Команда Анчелотти прилетела за океан без звездного новичка, француза Килиана Мбаппе. Форварду дали время для отдыха и восстановления после травмы носа.