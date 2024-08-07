Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя

Ночью 8 августа в финале Олимпийских игр по боксу в весе до 80 кг, который проходил на арене "Roland-Garros" определился победитель, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскому боксеру Нурбеку Оралбаю 24 года. Действующий чемпион мира в данной весовой категории. На Олимпиаду отобрался за счет четырех побед на квалификационном турнире. На боксерских рингах Парижа провел три победных боя.

Его сопернику из Украины Александру Хижняку 29 лет. Победитель Европейских игр 2023 года, участник Олимпийских игр в Токио. В Париже также провел три победных боя.

Раздельным решением судей победу одержал Александр Хижняк. Наш соотечественник становится серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

Фото: Telegram/канал НОК

Фото: Владислав Семенов

Фото: пресс-служба НОК РК

Первый раунд со счетом 3:2 выиграл соперник. Во второй трехминутке Нурбек был сильнее 3:2.

Фото: Владислав Семенов

Фото: Владислав Семенов

Решающий раунд остался за украинцем со счетом 5:0.

Фото: пресс-служба НОК РК

"Выражаю благодарность Нурбеку Оралбаю за стойкость в поединке. Наша команда молодая, будем надеяться, что на следующих Играх казахстанские боксеры покажут себя на высоком уровне", – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Часами ранее борец Демеу Жадраев также завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2024.