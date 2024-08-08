Эльжана Таниева, Амир Маймуратов и еще семь атлетов в программе Олимпиады 8 августа

В четверг 8 августа в программе Олимпийских соревнований заявлены девять атлетов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, программа соревнований с участием казахстанских спортсменов составлена в следующем порядке:

Фото: пресс-служба МТС РК

По усмотрению организаторов Игр, в расписании могут быть изменения. Трансляции можно посмотреть на телеканах Qazsport, Qazaqstan, Хабар, El Arna и Jibek Joly.

6 августа казахстанский скалолаз Амир Маймуратов побил олимпийский рекорд в Париже. Цифры – 4,89 секунды, которые установил наш атлет, продержались всего 20 минут. Также подведены итоги соревнований за 7 августа.