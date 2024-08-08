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Эльжана Таниева, Амир Маймуратов и еще семь атлетов в программе Олимпиады 8 августа

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 05:15 Фото: Instagram/taniyevae
В четверг 8 августа в программе Олимпийских соревнований заявлены девять атлетов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, программа соревнований с участием казахстанских спортсменов составлена в следующем порядке:

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 05:15

Фото: пресс-служба МТС РК

По усмотрению организаторов Игр, в расписании могут быть изменения. Трансляции можно посмотреть на телеканах Qazsport, Qazaqstan, Хабар, El Arna и Jibek Joly.

6 августа казахстанский скалолаз Амир Маймуратов побил олимпийский рекорд в Париже. Цифры – 4,89 секунды, которые установил наш атлет, продержались всего 20 минут. Также подведены итоги соревнований за 7 августа.

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