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Анчелотти полностью собрал всех своих звезд перед Суперкубком УЕФА

Футбол Сбор Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 15:39 Фото: Instagram/realmadrid
14 августа состоится первый официальный матч в новом сезоне у "Реала", который сразится за Суперкубок УЕФА с итальянской "Аталантой". Перед этой игрой главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти пригласил всех футболистов основного состава, которые были в отпусках, сообщает Zakon.kz.

Прибыл на эти сборы и новая французская звезда "Галактикос" – Килиан Мбаппе, который провел первую тренировку со своими коллегами.

Форвард наряду с остальными футболистами "Реала" позанимался в тренажерном зале.

Если некоторая часть игроков королевского клуба была на предсезонном сборе в США, то некоторые ведущие футболисты получили краткосрочные отпуска.

За океаном команда Карло Анчелотти сыграла три товарищеских поединка. Вначале мадридский коллектив уступил итальянскому "Милану". Спустя время проиграл своему извечному сопернику по Ла Лиге – "Барселоне". А под конец Тура переиграли лондонский "Челси".

В ночь на 15 августа "Реал" сыграет с "Аталантой" за Суперкубок Европы, встреча пройдет в Варшаве (Польша), начало в 00:00 по казахстанскому времени.

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