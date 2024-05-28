Анчелотти рассказал о готовности своих футболистов к финалу Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии", сообщает Zakon.kz.

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Как известно, в решающем матче самого престижного клубного турнира Европы королевская дружина сразится с немецкой "Боруссией", передает As. Поединок состоится 1 июня на знаменитой британской арене "Уэмбли".



"Нам предстоит сыграть против команды, которая обыграла ПСЖ и "Атлетико", при этом показала целеустремленность и характер. Нам будет нелегко, будем бороться и сражаться, как и в любом финале. Уверен в своей команде, мои подопечные уже в режиме Лиги чемпионов. У "Боруссии" качественная команда и опытные игроки, понравился их боевой настрой в матчах с "парижанами", плюс желание попасть в этот финал. Вот это беспокоит нас больше всего". Главный тренер ФК "Реал" Карло Анчелотти

На тренерском посту "Галактикос" итальянский наставник завоевал 12 трофеев, из них два в Лиге чемпионов (2014, 2022).

"Королевский клуб сотворил собственную историю в этом турнире. Она зародилась еще в 50-х годах. Это нечто особенное для нас, для клуба и болельщиков. К Лиге чемпионов УЕФА относимся по-особенному". Карло Анчелотти

На данный момент "Реал" является самым успешным и стабильным клубом в Лиге чемпионов. "Мадридцы" 14 раз в своей истории поднимали Кубок чемпионов, что является рекордом.

На матч с "Боруссией" не сможет помочь своему коллективу ведущий полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени. Предстоящий финал будет последней игрой в составе мадридского клуба для Тони Крооса, который объявил о завершении карьеры после Евро-2024.