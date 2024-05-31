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Анчелотти выделил качества нынешних и предыдущих звезд "Реала"

Футбол Мнение Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 17:50 Фото: Instagram/mrancelotti
Главный тренер королевского клуба, итальянец Карло Анчелотти, высказал свое мнение о психологии звезд нынешнего и прежнего состава мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.

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Опытный наставник отметил, что у каждого футболиста есть свои особенности характера, и они неповторимы.

"Эго очень важный аспект в команде. У нас сейчас его очень мало. Эго – это неплохо. У нас были игроки с большим эго, которые забивали голы, но нужно различать эго и личность. У игроков с большим эго заметная личность, к примеру Серхио Рамос. У меня больше никогда не было игрока с такой индивидуальностью, таким характером, как Рамос. Он был выдающейся личностью. Игроком с небольшим эго, но большой личностью, был, например, Пепе. С большим эго и индивидуальностью – Криштиану Роналду. Эго считаю неплохо, если мало эго, это очень хорошо".Главный тренер ФК "Реал" Карло Анчелотти

Что же касается нынешних звезд "Галактикос", то здесь Анчелотти отмечает двух претендентов на "Золотой мяч", лучший из которых определится по итогам предстоящих глобальных турниров.

"В этом сезоне будет борьба между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что произойдет в финале Лиги чемпионов, на Евро и Кубке Америки. У Винисиуса есть шанс, и у Джуда тоже. Оба сыграют за "Мадрид" в финале Лиги чемпионов. Летом игроки выступят на Евро и Кубке Америки: Винисиус сыграет за Бразилию, Беллингем – за Англию".Карло Анчелотти

За два дня до начала финальной битвы в Лиге чемпионов итальянский тренер объявил свой состав на поединок с "Боруссией".

Если Карло Анчелотти сейчас в глубоком раздумье, как обыграть немцев, то российский наставник Магомед Адиев немного избавился от великих мыслей. 31 мая КФФ известила футбольную общественность о том, что главный тренер сборной Казахстана покидает свой пост.

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