Демеу Жадраев и другие участники Олимпиады прибыли в Алматы

Утром 10 августа в международном аэропорту города Алматы болельщики и неравнодушные жители мегаполиса встретили Демеу Жадраева и других участников Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

К встрече борца греко-римского стиля, серебряного призера Демеу Жадраева алматинцы подготовились основательно и с размахом. Концертная программа, флаги, портреты олимпийцев, приветственные растяжки, встречающие всех возрастов – создавали в аэропорту особую и даже волнительную атмосферу.

Олимпийцы прибыли в хорошем расположении духа и были искренне рады встрече с соотечественниками. Демеу встретили буквально на руках и традиционным обрядом "шашу".

Сегодня Казахстан в Париже представят четыре спортсмена в четырех дисциплинах.