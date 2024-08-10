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Демеу Жадраев и другие участники Олимпиады прибыли в Алматы

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 08:18 Фото: Zakon.kz
Утром 10 августа в международном аэропорту города Алматы болельщики и неравнодушные жители мегаполиса встретили Демеу Жадраева и других участников Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

К встрече борца греко-римского стиля, серебряного призера Демеу Жадраева алматинцы подготовились основательно и с размахом. Концертная программа, флаги, портреты олимпийцев, приветственные растяжки, встречающие всех возрастов – создавали в аэропорту особую и даже волнительную атмосферу.

Олимпийцы прибыли в хорошем расположении духа и были искренне рады встрече с соотечественниками. Демеу встретили буквально на руках и традиционным обрядом "шашу".

Сегодня Казахстан в Париже представят четыре спортсмена в четырех дисциплинах.

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Алматы Сборная Казахстана 2024 год Хорошие новости Греко-римская борьба Олимпийские игры
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