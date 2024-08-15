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Наставник "Астаны" высказался о крупной победе в Лиге конференций

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:39 Фото: Instagram/fca.astana
14 августа казахстанский футбольный клуб "Астана" сумел пробиться в четвертый квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, разгромив на центральном стадионе Алматы румынский коллектив "Корвинул" со счетом 6:1, сообщает Zakon.kz.

После самой крупной победы "Астаны" в истории еврокубков ее главный тренер Григорий Бабаян прокомментировал итог ответного матча с "Корвинулом".

"Может показаться, что был очень легкий матч. Но на деле не так, это очень хорошая команда, ожидали тяжелую игру. Не хотели отдавать инициативу настолько, насколько получилось в первые 30 минут. Затем удалось взять темп под свой контроль. Благодарен ребятам за качественный футбол во втором тайме. Знаю всех футболистов соперника, уже три года играют в одном составе. Это команда уровня примерно середины таблицы нашей КПЛ". Григорий Бабаян

В ответной встрече хозяевам поля успех обеспечили голы в исполнении Джеффри Чинеду (дубль), Марина Томасова (дубль), Назми Грипши и Эльхана Астанова.

Теперь в финале квалификации Лиги конференций УЕФА столичный клуб встретится с победителем пары "Бранн" (Норвегия) – "Сент-Миррен" (Шотландия). Их противостояние пройдет вечером 15 августа.

Если "Астана" прекрасно справилась со своей задачей выхода в следующий круг еврокубков, то казахстанские болельщики ждут такого подвига от чемпиона страны – "Ордабасы". Южане 15 августа постараются обыграть в ответном матче на выезде армянский "Пюник", несмотря на домашнее поражение. Неделю назад подопечные Александра Седнева уступили в Алматы со счетом 0:1.

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