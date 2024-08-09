Париж-2024: Арестован еще один спортсмен – бронзовый призер Токио-2020
Фото: twitter/prefpolice
Титулованный борец из Египта, обладатель третьего места на Токийской Олимпиаде Мохамед Эльсаид, был задержан полицией в Париже по подозрению в сексуальных домогательствах, сообщает Zakon.kz.
Как передает Le Parisien, 26-летний африканский борец сейчас находится в полицейском участке 13-го округа Парижа.
Его обвиняют в том, что он вел себя непристойно в компании незнакомой женщины. Инцидент произошел в ночь на 9 августа, когда египтянин вышел из кафе в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Фото: United World Wrestling
После поступления заявления в полицию от потерпевшей французская прокуратура начала расследование по данному факту.
Это уже второй арест одного из участников Олимпийских игр в Париже. Ранее был задержан и впоследствии отпущен австралийский хоккеист Том Крейг за покупку кокаина.
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