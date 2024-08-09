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Париж-2024: Бронзовый призер из США выступил с критикой качества медали

Скейтбординг Париж-2024 Критика, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 15:22 Фото: Instagram/nyjah
Нынешняя парижская Олимпиада бьет все рекорды по жалобам и недовольствам со стороны гостей и спортсменов. На этот раз свое разочарование высказал американский скейтбордист Найджа Хьюстон, который раскритиковал качество медали Олимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

29-летний скейтбордист занял третье место на Олимпийских играх в Париже в дисциплине "стрит". И спустя время после награждения обнаружил недостатки своей медали, о чем он рассказал на своей странице в Instagram.

"Медали выглядят потрясающе, пока новые. Но после того, как я носил приз с собой и немного вспотел, дал друзьям подержать ее, она уже явно не такого хорошего качества, как вы думаете. Посмотрите, даже лицевая сторона начала отслаиваться". Найджа Хьюстон

Это не первые замечания и жалобы в адрес организаторов ХХХIII летней Олимпиады. До этого было выявлено множество нареканий по состоянию воды в реке Сена.

В самом начале французских состязаний поступало немалое количество претензий по нехватке и качестве еды в олимпийской деревне.

Также был зафиксирован ряд случаев грабежа и воровства.

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