Париж-2024: Наставник казахстанских боксеров признал ошибку и извинился перед болельщиками

В ночь на 8 августа на Олимпийских играх в Париже завершились все бои боксерского турнира для казахстанской сборной. Итогом выступления наших мастеров кожаной перчатки стали две медали, сообщает Zakon.kz.

"Серебро" в копилку казахстанской дружины положил Нурбек Оралбай (80 кг), а "бронза" в активе Назым Кызайбай (50 кг).

В заключительный день парижских соревнований главный тренер казахстанской сборной Мырзагали Айтжанов подвел итоги Олимпийских игр-2024, еле сдерживая свои чувства от нереализованной цели.

"Понимаю, что сейчас чувствует народ Казахстана, болельщики недовольны нашим выступлением. Приносим свои извинения. Никто не хочет проигрывать, все ребята выложились и показали себя. Приехали с хорошей подготовкой, считаю, нам не хватило просто элементарного везения". Мырзагали Айтжанов

В боксерской программе Олимпиады-2024 от Казахстана выступили 10 боксеров: семь мужчин и три женщины, многие из которых проиграли уже на старте.

"Никого не виню в нашем выступлении, это не в моем характере. Да, есть пробелы и ошибки, виним только себя. Очень много было разговоров в эти дни, что наши боксеры уставшие и не готовы, это не так. Сюда приехала вся элита мирового бокса. Мои коллеги из других стран хвалят наших ребят за их труд, и в этот момент слышим критику от казахстанцев, которые втаптывают нас в грязь. Здесь проигрываем не только мы, но и титулованные зарубежные боксеры. Для нас это большой урок, не снимаем с себя вины. Всех благодарю, включая тех, кто нас ругает". Мырзагали Айтжанов

Таким образом, казахстанская делегация боксеров возвращается из Парижа с двумя наградами. Серебряным призером Олимпиады-2024 стал Нурбек Оралбай (80 кг). Астанчанин на своем пути обыграл Каллума Питерса (Австралия), Мурада Аллахвердиева (Азербайджан) и Кристиана Хавьера Пиналеса (Доминикана). В финале уступил украинцу Александру Хижняку.

Бронзовую медаль олимпийского турнира-2024 надела Назым Кызайбай (50 кг). Уроженка Алматинской области сначала обыграла итальянку Джордану Соррентино, затем победила бразильянку Каролин Барбоза де Алмейда и Ингрит Валенсию (Колумбия). Однако за выход в финал не справилась с чемпионкой мира из Китая – Ву Ю.

Необходимо отметить, что уже вторую Олимпиаду подряд мы остаемся без золотых медалей в боксе. Из Токио-2020 мы привезли две "бронзы": Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов.