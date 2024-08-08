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Париж-2024: Наставник казахстанских боксеров признал ошибку и извинился перед болельщиками

Бокс Париж Итоги, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 13:05 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В ночь на 8 августа на Олимпийских играх в Париже завершились все бои боксерского турнира для казахстанской сборной. Итогом выступления наших мастеров кожаной перчатки стали две медали, сообщает Zakon.kz.

"Серебро" в копилку казахстанской дружины положил Нурбек Оралбай (80 кг), а "бронза" в активе Назым Кызайбай (50 кг). 

В заключительный день парижских соревнований главный тренер казахстанской сборной Мырзагали Айтжанов подвел итоги Олимпийских игр-2024, еле сдерживая свои чувства от нереализованной цели. 

"Понимаю, что сейчас чувствует народ Казахстана, болельщики недовольны нашим выступлением. Приносим свои извинения. Никто не хочет проигрывать, все ребята выложились и показали себя. Приехали с хорошей подготовкой, считаю, нам не хватило просто элементарного везения".     Мырзагали Айтжанов

В боксерской программе Олимпиады-2024 от Казахстана выступили 10 боксеров: семь мужчин и три женщины, многие из которых проиграли уже на старте.

"Никого не виню в нашем выступлении, это не в моем характере. Да, есть пробелы и ошибки, виним только себя. Очень много было разговоров в эти дни, что наши боксеры уставшие и не готовы, это не так. Сюда приехала вся элита мирового бокса. Мои коллеги из других стран хвалят наших ребят за их труд, и в этот момент слышим критику от казахстанцев, которые втаптывают нас в грязь. Здесь проигрываем не только мы, но и титулованные зарубежные боксеры. Для нас это большой урок, не снимаем с себя вины. Всех благодарю, включая тех, кто нас ругает". Мырзагали Айтжанов

Таким образом, казахстанская делегация боксеров возвращается из Парижа с двумя наградами. Серебряным призером Олимпиады-2024 стал Нурбек Оралбай (80 кг). Астанчанин на своем пути обыграл Каллума Питерса (Австралия), Мурада Аллахвердиева (Азербайджан) и Кристиана Хавьера Пиналеса (Доминикана). В финале уступил украинцу Александру Хижняку.

Бронзовую медаль олимпийского турнира-2024 надела Назым Кызайбай (50 кг). Уроженка Алматинской области сначала обыграла итальянку Джордану Соррентино, затем победила бразильянку Каролин Барбоза де Алмейда и Ингрит Валенсию (Колумбия). Однако за выход в финал не справилась с чемпионкой мира из Китая – Ву Ю. 

Необходимо отметить, что уже вторую Олимпиаду подряд мы остаемся без золотых медалей в боксе. Из Токио-2020 мы привезли две "бронзы": Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов. 

Куандык Шынасилов
Париж-2024 Бибосынов Сакен 2024 год Олимпийские игры
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