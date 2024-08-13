Сын Александра Винокурова впервые стартует на мировом Гранд-туре

17 августа начнется 79-е издание знаменитой супермногодневки Vuelta a Espana 2024, старт которой назначен в Лиссабоне (Португалия). В гонке примут участие 22 команды и среди них казахстанская "Астана" со своим дебютантом Николасом Винокуровым, сообщает Zakon.kz.

Сын олимпийского чемпиона Александра Винокурова вошел в список восьми гонщиков Astana Qazaqstan Team, которые представят нашу страну на испанском Гранд-туре.

Помогать Николасу на "Вуэльте-2024" будут его соотечественник Глеб Брусенский, итальянцы Лоренцо Фортунато и Джанмарко Гарофоли, Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Иде Схеллинг (Нидерланды), колумбийцы Харольд Техада и Сантьяго Умба.

Нынешняя Vuelta a Espana стартует с индивидуальной гонки на время, и первая неделя испанского Гран-тура пройдет по дорогам Португалии и Андалусии.

Остальные две недели велобаталий пройдут на севере Испании, от Галисии до страны Басков, Кастилии и Леона.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

На предыдущих двух гонках мирового тура, "Джиро" и "Тур де Франс", наша команда особо ничем себя не проявила. На итальянских соревнованиях до финиша добрались четыре гонщика.

А на "Большой Петле" этот сценарий снова повторился, за исключением единственной победы знаменитого британского спринтера Марка Кэвендиша.

"Вуэльта Испании – 2024" завершится в Мадриде 8 сентября индивидуальной гонкой на время.