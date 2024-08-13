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Назван лучший тренер на клубном уровне европейского футбола

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 12:07 Фото: Instagram/mancity
Издание ESPN опубликовало рейтинг 50 лучших футбольных тренеров Европы, во главе которого встал 53-летний испанский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает Zakon.kz.

Список лучших специалистов был составлен по шести направлениям: опыт и стаж деятельности, стиль работы, управление коллективом, различные коммуникации, достижения клуба и форс-мажорные обстоятельства.

В этот рейтинг вошли только клубные тренеры и только те, кто провел хотя бы один полный сезон во главе команды.

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 12:07

Фото: Instagram/realmadrid

За Гвардиолой расположились наставник королевского клуба Карло Анчелотти и получивший отдых на один сезон экс-тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Далее в порядке очередности следуют: Микель Артета ("Арсенал"), Хаби Алонсо ("Байер"), Луис Энрике (ПСЖ), Симоне Индзаги ("Интер"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Маурисио Почеттино (без команды) и Эрнесто Вальверде ("Атлетик").

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 12:07

Фото: Instagram/Bayer04fussball

В списке топ-50 лучших специалистов Европы можно заметить фамилии ряда известных людей, таких как: Диего Симеоне (14-е место, "Атлетико"), Жозе Моуринью (17, "Фенербахче"), Ханс-Дитер Флик (18, "Барселона"), Хави (20, экс-тренер "Барсы"), Эрик тен Хаг (34, "МЮ") и Антонио Конте (36, "Наполи").

Статус лучшего тренера Европы Хосеп Гвардиола доказал несколько дней назад, когда его подопечные в седьмой раз выиграли Суперкубок Англии.

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