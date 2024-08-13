Назван лучший тренер на клубном уровне европейского футбола
Список лучших специалистов был составлен по шести направлениям: опыт и стаж деятельности, стиль работы, управление коллективом, различные коммуникации, достижения клуба и форс-мажорные обстоятельства.
В этот рейтинг вошли только клубные тренеры и только те, кто провел хотя бы один полный сезон во главе команды.
Фото: Instagram/realmadrid
За Гвардиолой расположились наставник королевского клуба Карло Анчелотти и получивший отдых на один сезон экс-тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Далее в порядке очередности следуют: Микель Артета ("Арсенал"), Хаби Алонсо ("Байер"), Луис Энрике (ПСЖ), Симоне Индзаги ("Интер"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Маурисио Почеттино (без команды) и Эрнесто Вальверде ("Атлетик").
Фото: Instagram/Bayer04fussball
В списке топ-50 лучших специалистов Европы можно заметить фамилии ряда известных людей, таких как: Диего Симеоне (14-е место, "Атлетико"), Жозе Моуринью (17, "Фенербахче"), Ханс-Дитер Флик (18, "Барселона"), Хави (20, экс-тренер "Барсы"), Эрик тен Хаг (34, "МЮ") и Антонио Конте (36, "Наполи").
Статус лучшего тренера Европы Хосеп Гвардиола доказал несколько дней назад, когда его подопечные в седьмой раз выиграли Суперкубок Англии.