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Мбаппе впервые официально включен в заявку "Реала" на матч Суперкубка УЕФА

Футбол Заявка Реала, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 12:45 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 15 августа в Варшаве (Польша) состоится поединок за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и итальянской "Аталантой". В этом матче за королевский клуб может дебютировать звездный французский форвард Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "Галактикос", главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти включил лидера сборной Франции в заявку на предстоящую игру. Помимо Мбаппе в этом списке есть еще 23 футболиста.

Весь футбольный мир с нетерпением ждет выхода на поле звездного форварда, который и без того усилил звездный состав "сливочных". 

Смогут ли итальянцы сдержать атакующий порыв ударного трио "Реала" в лице Беллингем – Винисиус – Мбаппе, увидим уже завтра ночью. 

Но выход на поле Килиана под вопросом. Никто не знает, на каком уровне состояние его здоровья после перелома носа на Евро-2024. Все решит на месте наставник "мадридцев" – Карло Анчелотти.

"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня.  Матч Суперкубка УЕФА между "Реалом" и "Аталантой" начнется 15 августа в 00:00 по казахстанскому времени. 

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