Мбаппе впервые официально включен в заявку "Реала" на матч Суперкубка УЕФА

В ночь на 15 августа в Варшаве (Польша) состоится поединок за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и итальянской "Аталантой". В этом матче за королевский клуб может дебютировать звездный французский форвард Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "Галактикос", главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти включил лидера сборной Франции в заявку на предстоящую игру. Помимо Мбаппе в этом списке есть еще 23 футболиста.

Весь футбольный мир с нетерпением ждет выхода на поле звездного форварда, который и без того усилил звездный состав "сливочных".

Смогут ли итальянцы сдержать атакующий порыв ударного трио "Реала" в лице Беллингем – Винисиус – Мбаппе, увидим уже завтра ночью.

Но выход на поле Килиана под вопросом. Никто не знает, на каком уровне состояние его здоровья после перелома носа на Евро-2024. Все решит на месте наставник "мадридцев" – Карло Анчелотти.

"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Матч Суперкубка УЕФА между "Реалом" и "Аталантой" начнется 15 августа в 00:00 по казахстанскому времени.