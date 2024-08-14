"Реал" – "Аталанта": итоги первого тайма матча за Суперкубок УЕФА

В ночь на 15 августа в Варшаве (Польша) идет матч за Суперкубок УЕФА-2024. Мадридский "Реал"и итальянская "Аталанта" завершили его первый тайм, сообщает Zakon.kz.

"Реал" и "Аталанта" не смогли отличиться в первом тайме матча за Суперкубок УЕФА.

Он завершился со счетом 0:0.

У "Реала" было три возможности нанести удар сопернику, у "Аталанты" – два.

По итогам прошлого сезона "Реал" стал триумфатором Лиги чемпионов, победив в финале дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. "Аталанта" в решающем матче Лиги Европы одолела леверкузенский "Байер" со счетом 3:0.

Ранее 66-летний наставник "Аталанты" пообещал дать бой лучшей дружине Европы прошлого сезона.