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"Реал" – "Аталанта": итоги первого тайма матча за Суперкубок УЕФА

&quot;Реал&quot; и &quot;Аталанта&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 01:20 Фото: Instagram/atalantabc
В ночь на 15 августа в Варшаве (Польша) идет матч за Суперкубок УЕФА-2024. Мадридский "Реал"и итальянская "Аталанта" завершили его первый тайм, сообщает Zakon.kz.

"Реал" и "Аталанта" не смогли отличиться в первом тайме матча за Суперкубок УЕФА.

Он завершился со счетом 0:0.

У "Реала" было три возможности нанести удар сопернику, у "Аталанты" – два.

По итогам прошлого сезона "Реал" стал триумфатором Лиги чемпионов, победив в финале дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. "Аталанта" в решающем матче Лиги Европы одолела леверкузенский "Байер" со счетом 3:0.

Ранее 66-летний наставник "Аталанты" пообещал дать бой лучшей дружине Европы прошлого сезона.

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