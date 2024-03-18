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"Барселона" переиграла "Атлетико" в пятом матче подряд

Футбол Победа над Атлетико, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 15:25 Фото: Instagram/fcbarcelona
Каталонский футбольный клуб "Барселона" выиграл пять последних игр у мадридского "Атлетико". При этом в четырех из них команда Хави оставила свои ворота неприкосновенными, сообщает Zakon.kz.

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Пятую свою победу "блауграна" отпраздновала 17 марта в матче 29-го тура Ла Лиги, обыграв "матрасников" на выезде со счетом 3:0. Авторами голов у гостей стали Жоао Феликс, Роберт Левандовски и Фермин Лопес.


Благодаря этому гостевому успеху "сине-гранатовые" набрали 64 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице испанского первенства. На вершине по-прежнему располагается "Реал" (72), "Жирона" (62) опустилась на третью строчку. Далее идут "Атлетик-Бильбао" (56) и "Атлетико" (55).

До завершения испанского чемпионата командам осталось провести восемь туров. 

Тем временем три клуба из первой пятерки Ла Лиги сыграют в будущих четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов УЕФА. По итогам недавней жеребьевки "Реал" встретится с действующим победителем турнира – "МанСити", "Барселоне" попалась ПСЖ из Франции, а "Атлетико" сразится с "Боруссией" из Дортмунда. 

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