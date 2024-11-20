ФК "Интер Майами" прощается со своим главным тренером Мартино

Чемпион МЛС-2024 по футболу, американский клуб "Интер Майами" остался без наставника. Аргентинский специалист Херардо Даниэль "Тата" Мартино подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям GiveMeSport, 62-летний Херардо Мартино по собственному желанию решил покинуть нынешнюю должность. Причины ухода связаны с вопросами личного плана.

"Тата" возглавил "Интер Майами" всего лишь год назад. Под его руководством клуб из Флориды выиграл Кубок лиг, ежегодный североамериканский турнир, проводящийся между клубами МЛС и чемпионата Мексики.

Фото: Instagram/intermiamicf

В этом сезоне "Интер Майами" набрал рекордное количество очков (74) среди команд регулярного чемпионата МЛС, став победителем турнира. Однако после этого клуб, за который выступает Лионель Месси, вылетел в первом раунде плей-офф Кубка МЛС.

Сам же Месси рано утром 20 ноября помог Аргентине обыграть Перу в рамках квалификационного матча к ЧМ-2026.