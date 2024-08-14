Два новичка "Барыса" сотворили камбэк во втором матче Кубка президента

Вечером 14 августа на Кубке президента Казахстана по хоккею прошел второй поединок игрового дня, где столичный "Барыс" вырвал победу в конце игры у команды "Амур" из Хабаровска благодаря двум своим новичкам, сообщает Zakon.kz.

Хозяева льда проигрывали сопернику по ходу матча с разницей в одну шайбу, гостей во втором периоде вывел вперед Девин Броссо.

За 10 минут до окончания встречи звездный новичок "Барыса" Дамир Жафяров сравнял результат. Спустя полторы минуты другой новобранец столичной дружины Уилл Бутчер принес победу – 2:1.

Тем самым "Барыс" одержал первую победу под руководством канадского специалиста Дэвида Немировски.

В матче-открытия Кубка президента сборная Казахстана крупно проиграла тольяттинской "Ладе" со счетом 1:7.

Второй игровой день на турнире пройдет 15 августа, где сначала встретятся "Амур" и "Лада", а затем сборная Казахстана и "Барыс".