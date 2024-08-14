Сборная Казахстана по хоккею открывает Кубок президента в Астане
Помимо нашей хоккейной дружины на Кубке президента выступят астанинский "Барыс" и хабаровский "Амур".
Участники турнира сыграют по круговой системе, затем состоится финал, где встретятся две лучшие команды. А коллективы, занявшие третье и четвертое места, разыграют "бронзу" Кубка президента.
Если для трех клубов КХЛ данный турнир – подготовка к новому сезону, то для нашей сборной это тест перед финальным этапом олимпийской квалификации.
Казахстанская дружина с 29 августа по 1 сентября в словацкой Братиславе будет проходить отбор на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италию.
"Кубок президента – шикарный опыт для ребят, особенно для тех, кто на этом уровне еще не играл. "Амур" и "Лада" играли в прошлом году в плей-офф, очень содержательные игры показали, мощные габаритные команды. Нам как раз необходимы такие спарринг-партнеры, чтоб на этом фоне посмотреть, как ребята будут выдерживать нагрузку соперника".Главный тренер сборной РК Олег Болякин
В Словакии команда Болякина сыграет с хозяевами квалификационного турнира, а также с представителями Австрии и Венгрии.
Только победитель этих отборочных состязаний получит путевку на предстоящие Олимпийские игры.
Тем временем до старта очередного сезона в КХЛ осталось три недели. Казахстанский "Барыс" открывает регулярный чемпионат 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.