Сборная Казахстана по хоккею открывает Кубок президента в Астане

С 14 по 18 августа в Астане пройдет XIII международный турнир по хоккею Кубок президента Казахстана с участием 4-х команд. В матче открытия этих соревнований сойдутся сборная Казахстана и тольяттинская "Лада", сообщает Zakon.kz.

Помимо нашей хоккейной дружины на Кубке президента выступят астанинский "Барыс" и хабаровский "Амур".

Участники турнира сыграют по круговой системе, затем состоится финал, где встретятся две лучшие команды. А коллективы, занявшие третье и четвертое места, разыграют "бронзу" Кубка президента.

Если для трех клубов КХЛ данный турнир – подготовка к новому сезону, то для нашей сборной это тест перед финальным этапом олимпийской квалификации.



Казахстанская дружина с 29 августа по 1 сентября в словацкой Братиславе будет проходить отбор на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италию.

"Кубок президента – шикарный опыт для ребят, особенно для тех, кто на этом уровне еще не играл. "Амур" и "Лада" играли в прошлом году в плей-офф, очень содержательные игры показали, мощные габаритные команды. Нам как раз необходимы такие спарринг-партнеры, чтоб на этом фоне посмотреть, как ребята будут выдерживать нагрузку соперника". Главный тренер сборной РК Олег Болякин

В Словакии команда Болякина сыграет с хозяевами квалификационного турнира, а также с представителями Австрии и Венгрии.

Только победитель этих отборочных состязаний получит путевку на предстоящие Олимпийские игры.

Тем временем до старта очередного сезона в КХЛ осталось три недели. Казахстанский "Барыс" открывает регулярный чемпионат 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.

