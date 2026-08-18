ХК "Барыс" сыграл свой второй матч на Кубке Башкортостана-2026

Несколько минут назад на "Уфа-Арене" завершился поединок Кубка республики Башкортостан по хоккею, где встретились казахстанский "Барыс" и "Амур" из Хабаровска, сообщает Zakon.kz.

В этой встрече успех отпраздновал дальневосточный клуб со счетом 5:1. Игра была равной только в первом периоде, когда команды обменялись шайбами.

У "Амура" счет открыл Иван Климович, на который своим голом ответил Самат Данияр.

В последующих периодах команда Александра Андриевского только наращивала свое преимущество. Окончательный разгром над столичным коллективом устроили Артём Шварёв (дубль), Александр Дергачёв и Иван Климович.

Теперь у "Барыса" на текущем Кубке Башкортостана осталась последняя игра против "Лады" из Тольятти, которая запланирована на 20 августа.

Накануне подопечные Михаила Кравца на старте этих состязаний уступили уфимскому "Салавату Юлаеву".