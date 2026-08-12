ПСЖ забрал Суперкубок УЕФА-2026
Фото: Х/PSG_English
Ночью 13 августа французский ПСЖ одержал победу над английской "Астон Виллой" в матче за Суперкубок УЕФА-2026, сообщает Zakon.kz.
На 20-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, забивший ударом с угла штрафной. На 45-й минуте Брайан Маджо сравнял, в касание замкнув навес Джона Макгинна.
В итоге победу парижанам принес гол Дезире Дуэ на 61-й минуте, когда форвард вышел один на один и переиграл Марко Бизота. Сначала на поле зафиксировали офсайд, но после проверки VAR главный арбитр засчитал мяч.
Super Champions of Europe! 🤩 pic.twitter.com/fGjkk0cd7e— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2026
Таким образом, со счетом 2:1 ПСЖ выигрывает Суперкубок УЕФА второй год подряд. Прошлым летом команда по пенальти одолела "Тоттенхэм".
Еще до начала матча стало известно, что нынешний трофей Суперкубка УЕФА имеет высоту 58 см и весит 12,2 кг.
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