ПСЖ забрал Суперкубок УЕФА-2026

Ночью 13 августа французский ПСЖ одержал победу над английской "Астон Виллой" в матче за Суперкубок УЕФА-2026, сообщает Zakon.kz.

На 20-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, забивший ударом с угла штрафной. На 45-й минуте Брайан Маджо сравнял, в касание замкнув навес Джона Макгинна.

В итоге победу парижанам принес гол Дезире Дуэ на 61-й минуте, когда форвард вышел один на один и переиграл Марко Бизота. Сначала на поле зафиксировали офсайд, но после проверки VAR главный арбитр засчитал мяч.

Таким образом, со счетом 2:1 ПСЖ выигрывает Суперкубок УЕФА второй год подряд. Прошлым летом команда по пенальти одолела "Тоттенхэм".

Еще до начала матча стало известно, что нынешний трофей Суперкубка УЕФА имеет высоту 58 см и весит 12,2 кг.