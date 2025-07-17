"Ордабасы" сыграл с грузинским "Торпедо" вничью, но вылетел из еврокубков

Шымкентский "Ордабасы" сыграл с грузинским "Торпедо" из Кутаиси в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова, обслуживала ее судейская бригада во главе с Николой Поповым из Болгарии. Явным фаворитом по мнению букмекеров, специалистов и ИИ считался казахстанский клуб.

Хозяева владели инициативой с первых минут и создавали опасные моменты, однако счет удалось открыть гостям, Ираклий Бидзинашвили дальним ударом попал в угол ворот Дмитрия Челядника. На старте второй половины вторую желтую получил Соломон Кверквелия, досрочно покинув поле, грузины отошли еще глубже в оборону и сумели удержать нужное преимущество – 1:1. Видео голов можно посмотреть ниже.

"Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 1:1 (0:1):

Голы: Бидзинашвили 13 (0:1), Жумабек 90+6 (1:1)

Удаление: Кверквелия 49

Таким образом, "Ордабасы" первым из казахстанских клубов вылетел из еврокубков.



Ранее в Шымкенте устроили ночной фейерверк для футболистов "Торпедо" из Кутаиси.

Первое противостояние, которое прошло 10 июля в Грузии, завершилась победой хозяев поля – 4:3.

