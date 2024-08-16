Президент Федерации таеквондо Казахстана покинул свой пост

16 августа президент Казахстанской федерации таеквондо Вячеслав Константинович Ким объявил о своем уходе с поста руководителя, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта федерации, это решение стало результатом долгих размышлений и оценки всех достижений, которые удалось реализовать за время работы Вячеслава Константиновича в должности президента КФТ.

"С момента моего назначения в Федерацию таеквондо в 2013 году моей основной целью было развитие и популяризация данного вида спорта в нашей стране. Я с гордостью могу сказать, что за эти годы мы вместе смогли добиться значительных успехов. Каждый день мы с командой КФТ работали над тем, чтобы создать условия для роста и развития наших спортсменов". Вячеслав Ким

По словам Кима, казахстанские таеквондисты показали достойные результаты на международной арене, и он уверен, что впереди их ждет еще больше побед.

"У нас есть потенциал и возможность для проведения турниров самого высокого уровня, и я верю, что этот путь продолжится. Сегодня, когда я передаю эстафету, я хочу выразить благодарность всем, кто был рядом на этом пути: коллегам, спортсменам, тренерам и всем, кто поддерживал нас. Пусть этот путь продолжается и каждый день приносит новые победы", – отметил Вячеслав Ким.

Сегодня также стало известно, что Кайрат Сатжанов назначен новым тренером мужской сборной Казахстана по боксу.