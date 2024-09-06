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Законодательство РК

Назначен новый президент Федерации таеквондо

Назначен новый президент федерации таеквондо, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 19:35 Фото: olympic.kz
6 сентября в Астане прошло внеочередное собрание членов Казахстанской федерации таеквондо (WT), в рамках которого было избран новый президент федерации. Им стал Кудрет Шамиев, сообщает Zakon.kz.
14 участников из 20 представителей областных федераций и спортивных организаций проголосовали за представленную кандидатуру. 
"Приступая к работе, я не преследую личных целей, для меня важны интересы страны. Впереди Олимпиада в Лос-Анджелесе, но наша рабочая стратегия не должна ограничиваться одним олимпийским циклом, должно быть четкое направление на 20 лет вперед. Считаю, что предоставление всего необходимого для полноценной подготовки каждого спортсмена и честное проведение соревнований любого уровня – это наш долг. Будем работать совместно с Министерством туризма и спорта РК и Национальным Олимпийским комитетом".Кудрет Шамиев
Отметим, что на этом посту Шамиев сменил Вячеслава Кима.

Кудрет Шамиев – бизнесмен-меценат, 34 года. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций  по специальности "Менеджмент международного бизнеса", стаж работы – 12 лет. Занимает должность председателя Наблюдательного совета ТОО Integra Construction KZ.

Ранее сообщалось, что новым министром туризма и спорта Казахстана стал Ербол Мырзабосынов.

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