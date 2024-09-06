Назначен новый президент Федерации таеквондо

Фото: olympic.kz

6 сентября в Астане прошло внеочередное собрание членов Казахстанской федерации таеквондо (WT), в рамках которого было избран новый президент федерации. Им стал Кудрет Шамиев, сообщает Zakon.kz.

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