Сборная Казахстана и "Лада" разыграют "золото" Кубка президента-2024 по хоккею

17 августа на "Барыс Арене" завершились матчи предварительного этапа Кубка президента по хоккею, по его итогам определились четыре команды, которые завтра оспорят призовые места, сообщает Zakon.kz.

За главный трофей поборются хоккеисты казахстанской дружины и гости из тольяттинской "Лады". За третье место турнира поспорят команды "Барыс" и "Амур".





В предпоследний день соревнований подопечные Олега Болякина сначала переиграли хабаровский "Амур" со счетом 3:1.

Затем "Лада" в заключительном поединке предварительного раунда Кубка президента в упорной и драматичной борьбе оказалась удачливее "Барыса" – 4:3.





Таким образом, 18 августа в финале турнира скрестят клюшки сборная Казахстана и "Лада", а за "бронзу" сыграют "Барыс" и "Амур".

Если для трех клубов КХЛ данный турнир – подготовка к новому сезону, то для нашей сборной это тест перед финальным этапом олимпийской квалификации.

Отметим, что казахстанская дружина с 29 августа по 1 сентября в словацкой Братиславе будет проходить отбор на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италию.