Сборная Казахстана и "Лада" разыграют "золото" Кубка президента-2024 по хоккею
За главный трофей поборются хоккеисты казахстанской дружины и гости из тольяттинской "Лады". За третье место турнира поспорят команды "Барыс" и "Амур".
В предпоследний день соревнований подопечные Олега Болякина сначала переиграли хабаровский "Амур" со счетом 3:1.
Затем "Лада" в заключительном поединке предварительного раунда Кубка президента в упорной и драматичной борьбе оказалась удачливее "Барыса" – 4:3.
Таким образом, 18 августа в финале турнира скрестят клюшки сборная Казахстана и "Лада", а за "бронзу" сыграют "Барыс" и "Амур".
Если для трех клубов КХЛ данный турнир – подготовка к новому сезону, то для нашей сборной это тест перед финальным этапом олимпийской квалификации.
Отметим, что казахстанская дружина с 29 августа по 1 сентября в словацкой Братиславе будет проходить отбор на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италию.