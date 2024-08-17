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Сборная Казахстана выиграла у "Амура" на Кубке Президента по хоккею

Хоккей Победа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 15:42 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
17 августа стартовал третий игровой день ХIII Международного турнира Кубок Президента по хоккею, где сборная Казахстана сумела переиграть хабаровский "Амур" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Встреча с "Амуром" для хозяев льда началась очень хорошо, они в первом периоде забросили три безответные шайбы в ворота соперника.

Михаил Рахманов и Андрей Буяльский уже к 6-ой минуте оформили по одной шайбе.

Спустя мгновение Кирилл Панюков довел результат на табло до 3:0, и команды ушли не первый перерыв.

После отдыха казахстанская дружина немного сбросила обороты, чем воспользовались гости, Александр Брынцев немного сократил отставание. При счете 3:1 хоккеисты взяли второй отдых в этом противостоянии. 

В третьем отрезке матча ничего не изменилось и казахстанская сборная отпраздновала успех.

Таким образом это вторая победа подряд подопечных Олега Болякина на этом турнире. 15 августа был разгромлен "Барыс" со счетом 5:0.

Расписание третьего игрового дня Кубка Президента в 17:00 закрывают "Барыс" и "Лада", после чего будет ясно, какие коллективы разыграют "золото" и "бронзу" этих соревнований 18 августа.

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