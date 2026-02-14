#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Спорт

"Барыс" взял верх над "Ладой" в напряженном матче КХЛ

Барыс одержал победу, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 19:32 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с тольяттинской "Ладой" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Тольяттинцы открыли счет спустя 83 секунды после стартового вбрасывания. Андрей Чивилёв убежал в отрыв по правому борту и отметился точным выстрелом в дальний угол. Интересно, что этот эпизод благоприятно повлиял именно на хозяев, и еще до перерыва в воротах Ивана Бочарова побывали три шайбы. Сначала Иэн Маккошен реабилитировался за свою ошибку во время гола "Лады". Чуть позже Кирилл Панюков поразил цель броском с вершины, а Семён Симонов реализовал большинство.

Во втором отрезке Александр Лукин воспользовался ошибкой соперников в собственной зоне и до минимума сократил отставание гостей. Но астанчане не упустили нить игры, и продолжили владеть инициативой. В заключительной трети Райли Уолш в четвертый раз огорчил тольяттинцев, забив свой десятый гол в сезоне. Минутой позже Майкл Веккьоне угодил в перекладину. А еще чуть позже Макс Уиллман и Тайс Томпсон организовали результативную контратаку в меньшинстве. Впрочем, Тайлер Граовац лишнего все же реализовал. А в концовке игры гости получили шанс на реализацию двойного малого штрафа в стане соперников. Но спецбригады "Барыса" больше осечек не допустили.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Лада" (Тольятти, Россия) – 5:3 (3:1, 0:1, 2:1):

  • 0:1 – 01:23 Чивилёв. В равенстве
  • 1:1 – 05:39 Маккошен (Асетов, Панюков). В равенстве
  • 2:1 – 12:48 Панюков. В равенстве
  • 3:1 – 14:35 Симонов (Омирбеков, Кайыржан). В большинстве
  • 3:2 – 37:14 Лукин. В равенстве
  • 4:2 – 45:37 Уолш (Кайыржан). В равенстве
  • 5:2 – 48:32 Томпсон (Уиллман, Бояркин). В меньшинстве
  • 5:3 – 49:51 Граовац (Чивилёв, Коттон). В большинстве

Вратари: Бояркин – Бочаров

Штраф: 12:16 (2:8, 4:8, 6:0).

17 февраля "Барыс" дома примет магнитогорский "Металлург".

Ранее сообщалось, что "Барыс" в гостях обыграл "Адмирал" и прервал серию из шести поражений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Барыс" проиграл четвертый подряд матч КХЛ
21:59, 15 января 2024
"Барыс" проиграл четвертый подряд матч КХЛ
Пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в матче КХЛ
19:51, 15 февраля 2025
Пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в матче КХЛ
"Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче КХЛ
21:52, 07 ноября 2024
"Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чудовищным поражением завершилась гонка казахстанских биатлонисток на Олимпиаде
19:55, Сегодня
Чудовищным поражением завершилась гонка казахстанских биатлонисток на Олимпиаде
КХЛ: "Барыс" победил "Ладу" после поражения от СКА со счётом 0:5
19:15, Сегодня
КХЛ: "Барыс" победил "Ладу" после поражения от СКА со счётом 0:5
Анна Данилина выиграла элитный турнир после поражения в финале Australian Open
19:13, Сегодня
Анна Данилина выиграла элитный турнир после поражения в финале Australian Open
Казахстанский горнолыжник не попал даже в ТОП-50 на Олимпиаде
19:08, Сегодня
Казахстанский горнолыжник не попал даже в ТОП-50 на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: