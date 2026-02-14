"Барыс" взял верх над "Ладой" в напряженном матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с тольяттинской "Ладой" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Тольяттинцы открыли счет спустя 83 секунды после стартового вбрасывания. Андрей Чивилёв убежал в отрыв по правому борту и отметился точным выстрелом в дальний угол. Интересно, что этот эпизод благоприятно повлиял именно на хозяев, и еще до перерыва в воротах Ивана Бочарова побывали три шайбы. Сначала Иэн Маккошен реабилитировался за свою ошибку во время гола "Лады". Чуть позже Кирилл Панюков поразил цель броском с вершины, а Семён Симонов реализовал большинство.

Во втором отрезке Александр Лукин воспользовался ошибкой соперников в собственной зоне и до минимума сократил отставание гостей. Но астанчане не упустили нить игры, и продолжили владеть инициативой. В заключительной трети Райли Уолш в четвертый раз огорчил тольяттинцев, забив свой десятый гол в сезоне. Минутой позже Майкл Веккьоне угодил в перекладину. А еще чуть позже Макс Уиллман и Тайс Томпсон организовали результативную контратаку в меньшинстве. Впрочем, Тайлер Граовац лишнего все же реализовал. А в концовке игры гости получили шанс на реализацию двойного малого штрафа в стане соперников. Но спецбригады "Барыса" больше осечек не допустили.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Лада" (Тольятти, Россия) – 5:3 (3:1, 0:1, 2:1):

0:1 – 01:23 Чивилёв. В равенстве

1:1 – 05:39 Маккошен (Асетов, Панюков). В равенстве

2:1 – 12:48 Панюков. В равенстве

3:1 – 14:35 Симонов (Омирбеков, Кайыржан). В большинстве

3:2 – 37:14 Лукин. В равенстве

4:2 – 45:37 Уолш (Кайыржан). В равенстве

5:2 – 48:32 Томпсон (Уиллман, Бояркин). В меньшинстве

5:3 – 49:51 Граовац (Чивилёв, Коттон). В большинстве

Вратари: Бояркин – Бочаров

Штраф: 12:16 (2:8, 4:8, 6:0).

17 февраля "Барыс" дома примет магнитогорский "Металлург".

Ранее сообщалось, что "Барыс" в гостях обыграл "Адмирал" и прервал серию из шести поражений.