"Лада" разгромила казахстанцев на старте Кубка президента по хоккею

В Астане стартовал XIII Международный турнир по хоккею Кубок президента Казахстана. В матче открытия хоккеисты сборной Казахстана были биты гостями из тольяттинской "Лады" – 1:7, сообщает Zakon.kz.

Забросив три шайбы в первом периоде, хоккеисты "Лады" далее только наращивали преимущество.

После первого перерыва вратарь казахстанской дружины два раза вынимал шайбу из своих ворот. Такое же количество голов было забито и в решающем третьем периоде.

Единственным радостным моментом для хозяев льда была шайба в исполнении капитана Романа Старченко, когда он сравнял счет в самом начале поединка.

Таким образом, команда Олега Болякина начинает турнир с крупного поражения (1:7). В 19:30 на астанинский лед выйдут два коллектива их КХЛ, "Барыс" и хабаровский "Амур", чтобы выявить победителя второго матча игрового дня.

Столичный коллектив сыграет свою первую официальную встречу под руководством канадского специалиста Дэвида Нэмировски.