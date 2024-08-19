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Воры вернули паспорт баскетболисту после просьбы через соцсети

Баскетбол Кража Вещей, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:17 Фото: Instagram/thenadirhifi
Несколько дней назад у французского баскетболиста клуба "Париж" Надира Ифи украли вещи, которые лежали в его автомобиле. Игрок, долго не раздумывая, через соцсети обратился к ворам, которые вернули ему паспорт, сообщает Zakon.kz.

У 22-летнего защитника "Парижа" Надири Ифи обокрали автомобиль, который был припаркован на Елисейских полях.

После кражи баскетболист опубликовал сообщение в своих соцсетях, чтобы вернули только документы.

"Кто украл все, что было у меня в машине на Елисейских полях, мне нужен только мой паспорт, чтобы путешествовать. Деньги, часы и другие вещи оставьте себе". Надир Хифи

Единственное, что волновало баскетболиста, это был паспорт, который необходим ему для перелетов.

После данной публикации, на счастье игрока, воры подкинули паспорт, о чем сообщил сам Надири, поблагодарив их.

Между тем в турнирной таблице казахстанского футбольного первенства поменялся лидер. На вершину чемпионской гонки поднялся алматинский "Кайрат", обыграв в 17-м туре КПЛ-2024 "Кызылжар" из Петропавловска – 1:0.

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