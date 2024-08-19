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Азиатские игры по боевым искусствам в Таиланде отменили

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 18:40 Фото: pixabay
Олимпийский совет Азии объявил об отмене шестых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые должны были пройти в городах Бангкок и Чонбури с 21 по 30 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Национального олимпийского комитета, ранее даты Игр уже переносились. Это было связано с пандемией COVID-19, а затем со сменой правительства в Таиланде.

"Решение об отмене Азиатских игр в Бангкоке принято в связи с тем, что организационный комитет AIMAG не смог выполнить ряд условий, необходимых для проведения соревнований", – говорится в сообщении.

Между тем стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций УЕФА.

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