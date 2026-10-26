Азиатские игры с участием 45 стран перенесли на следующий год

Олимпийский совет Азии объявил о переносе VI Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые должны были пройти в Саудовской Аравии в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Соревнования в Эр-Рияде пройдут с 28 марта по 8 апреля 2027 года. Решение приняли после пересмотра организационных и логистических вопросов, а также консультаций с национальными олимпийскими комитетами, сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.

Перенос позволит согласовать спортивный календарь и обеспечить участие большего числа стран. Ожидается, что на Игры приедут более 4 500 спортсменов из 45 государств.

Это будут первые мультиспортивные соревнования под эгидой Олимпийского совета Азии, которые примет Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что Казахстан оказался в числе лидеров молодежного ЧМ по боксу.