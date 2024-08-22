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Кубок Блинова-2024: "Барыс" выиграл драку, но проиграл в матче

Хоккей Драка Кубок Блинова, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 09:52 Фото: Instagram/barys_official
21 августа на хоккейном турнире Кубок Блинова, который в эти дни проходит в Омске, в бой вступил казахстанский "Барыс", который в овертайме уступил хозяевам льда – "Авангарду", сообщает Zakon.kz.

Одной из ярких сцен данного поединка стала драка в конце второго периода между Натаном Больё и Марком Вербой. Канадский защитник "астанчан" отправил в нокаут россиянина.

А сама игра закончилась победой "Авангарда" в овертайме – 4:3. Здесь нужно отметить, что в середине второго периода "омичи" вели в счете 3:0.

Однако уже в начале третьего периода "Барыс" сумел восстановить равновесие.

За гостей шайбы забросили Коннор Смит, Всеволод Логвин и Уэйд Эллисон.

Следующий матч на Кубке Блинова "Авангард" сыграет с ярославским "Локомотивом" 23 августа, а "Барыс" днем ранее встретится с "Сибирью" из Новосибирска.

Если для подопечных Дэвида Немировски это был только стартовый поединок, то омский клуб провел уже две встречи.

В первый игровой день "Авангард" уступил челябинскому "Трактору" со счетом 2:5.

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